بوتين لملك إسبانيا: منتخبنا هو الأفضل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لملك إسبانيا فيليبي السادس، إن تكتيكات منتخب بلاده لكرة القدم (في مباراة المنتخبين، اليوم الأحد، ضمن المونديال)، "أثبتت أنها أفضل هذه المرة".



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بوتين مع ملك إسبانيا، عقب انتهاء مباراة الفريقين التي تغلّبت فيها روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح، بحسب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف.



وقال بيسكوف إن "بوتين اتصل بالملك الإسباني، عقب مباراة الدور الـ16 في كأس العالم، وتأهل المنتخب الروسي إلى دور الـ8 بفوزه على نظيره الإسباني".



وأضاف أن "الرئيس (بوتين) أشاد بالبراعة والأداء الرفيع للفريق الإسباني، لكنه أكد أن التكتيكات التي اختارها المنتخب الروسي أثبتت أنها أفضل هذه المرة".



وأوضح بيسكوف أن "بوتين دعا فيليبي السادس إلى زيارة روسيا في أي وقت يناسبه".



وكانت المباراة، التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في موسكو، قد انتهت بفوز روسيا بركلات الترجيح. بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



وتقدم المنتخب الإسباني في الدقيقة الـ 12 بهدف ذاتي من سيرجي إجناشيفيتش، قبل أن يتعادل أرتيم دزوبا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 41.



وبهذه النتيجة، لجأت المبارة إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح التي تمكنت فيها روسيا من تسديد 4 ركلات مقابل 3 لإسبانيا.



وحضر الملك الإسباني المباراة من المقصورة الرئيسية، كما حضر أيضا رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميديفيدف، الذي تنظم بلاده البطولة.