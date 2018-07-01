ركلات الترجيح تقصي الماتادور الإسباني أمام روسيا من ثمن نهائي المونديال

حقق المنتخب الروسي، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي يحتضنها للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلبت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بذلك، تنتظر روسيا في ربع النهائي الفائز من لقاء كرواتيا والدنمارك التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

جاءت الدقائق الأولى من الشوط الأول حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، والتركيز على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

بمرور الوقت، استحوذ لاعبو إسبانيا على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 12 لتشهد معها هدف التقدم للماتادور بالنيران الصديقة عن طريق سيرجي ايغناشيفيتش بالخطأ في مرماه.

بعدها بادل لاعبو روسيا المنافس الهجمات متسلحين بعاملي الأرض والجمهور، وفي الدقيقة 33 نفذ أليكسندر ساميدوف ركلة حرة داخل منطقة الجزاء، لكن أبعدها الدفاع في الأخير ومرت الكرة بعيدًا عن منطقة الخطورة.

وفي الدقيقة 36 تسديدة عبر أليكساندر جولوفين من على حدود منطقة الجزاء لكن افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ديفيد دي خيا.

وجاءت الدقيقة 41 لتشهد معها ركلة جزاء لروسيا نفذها أرتيم دزيوبا في الشباك محرزًا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث تبادل الفريقان الهجمات في رحلة بحث عن هدف الفوز والتأهل للدور التالي.

ولم تظهر الخطورة الحقيقية للمهاجم الإسباني دييغو كوستا، وذلك بسبب الرقابة اللصيقة المفروضة عليه.

واشتعلت حساسية الشوط في دقائقها الأخيرة، ففي الدقيقة 85 أطلق أندريس انييستا كرة قوية تصدى لها الحارس الروسي ببراعة.

رد عليه سمولوف برأسية افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى دي خيا لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، ولأول مرة في تاريخ المونديال يتم تطبيق التغيير الرابع، حيث أن لوائح الاتحاد الدولي "فيفا" منحت فرصة إجراء كل فريق لتبديل رابع في حالة خوض شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 104 تلقى جيرارد بيكيه كرة عرضية انقض عليها برأسه إلا أنها وجدت طريقها في أحضان الحارس الروسي.

ولم تتغير الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، وإن كانت سيطرة إسبانية في محاولة لتسجيل هدف الفوز، ففي الدقيقة 109 انطلق رودريجو ماكادو في الجهة اليمنى ودخل منطقة الجواء ليسدد كرة قوية تصدى لها الحارس.

وأحكم لاعبو روسيا الرقابة في الدقائق المتبقية من اللقاء لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويتم على إثرها الاحتكام لركلات الترجيح والتي حسمها المنتخب الروسي لصالحه بنتيجة 4-3.

