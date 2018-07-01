فشل صفقة انتقال "النينو" إلى ساغان توسو الياباني لكرة القدم

أعلنت تقارير صحافية الأحد فشل صفقة انتقال المهاجم الدولي الإسباني السابق فرناندو توريس إلى نادي ساغان توسو لكرة القدم.

وذكرت صحيفة هوتشي الرياضية دون أن تنسب الخبر الى أي مصدر أن الطرفين اقتربا من توقيع عقد لعدة سنوات بقيمة 800 مليون ين سنويا (7.2 ملايين دولار)، ولكن المحادثات فشلت بسبب عدم التوصل إلى اتفاق مالي نهائي.

وأشارت التقارير إلى أن المحادثات أخذت مجرى آخر بعدما ذكرت الصحيفة اليابانية الجمعة أن العديد من المصادر اكدت ان الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي وأن توريس في طريقه الى اليابان "بشكل شبه مؤكد".

في المقابل لم يصدر أي تعليق رسمي عن النادي الياباني.

وارتبط اسم توريس (34 عاما) الذي ترك ناديه السابق أتلتيكو مدريد بعد نهاية عقده في حزيران/يونيو، بالانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم مع شيكاغو فاير أو الدوري الصيني مع بايجينغ (بكين) رينهي.

وتنظر الجماهير اليابانية إلى إمكانية انتقال توريس إلى اليابان كخطوة إضافية من أجل تعزيز قوة الدوري المحلي، بعدما انتقل مؤخرا مواطنه أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق إلى فريق فيسل كوبي.

وارتفعت الآمال بشان قدوم توريس الى اليابان بعدما أعلن المسؤولون عن الدوري قبل شهر عن طريق الخطأ على الموقع الرسمي أن توريس انتقل إلى فريق ساغان توسو.

ويأمل مسؤولو ساغان التعاقد مع المهاجم الإسباني من أجل تدعيم صفوفهم بعدما تفادى الفريق الموسم الماضي السقوط إلى الدرجة الثانية.

ونشأ توريس الملقب بـ "إل نينيو" في أتلتيكو وارتدى قميص الـ "روخيبلانكو" في سن الـ 17 عاماً عام 2001، قبل أن يحمل شارة القائد. ثم انتقل في عام 2007 إلى ليفربول الإنجليزي حيث أمضى ثلاثة أعوام، وبعدها إلى تشيلسي (2011-2014) ثم ميلان الإيطالي (2014)، قبل أن يعود إلى نادي العاصمة الإسبانية في كانون الثاني/يناير 2015.