"ريمونتادا" بلجيكية للتاريخ أمام اليابان في المونديال

قلبت بلجيكا الطاولة على اليابان وحولت تخلفها أمامها بهدفين نظيفين الى فوز قاتل 3-2 في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، لتبلغ الدور ربع النهائي من نهائيات كأس العالم 2018 حيث ستواجه البرازيل.

وبدت اليابان في طريقها الى الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها، بعدما تقدمت بهدفين نظيفين لجينكي هاراغوشي (48) وتاكاشي اينوي (52)، إلا أن بلجيكا قلصت الفارق بواسطة يان فيرتونغن (69) ثم أدركت التعادل عبر البديل مروان فلايني (74)، قبل أن تخطف الفوز عبر البديل الآخر ناصر الشاذلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.