أول مشاركة لامرأة تركية في مهرجان دولي للطيران الاستعراضي

ينتظر عشاق رياضات الطيران معرض توزلا للطيران، الذي يقام في رومانيا بفارغ الصبر. لكن الجديد في نسخة هذه السنة مشاركة تركيا بأول امرأة تركية تمتهن الطيران البهلواني.

إذ ستصبح سمين أوزتورك، أول سيدة تركية تشارك في مسابقات الاستعراض الجوي البهلواني.

وقد قامت لهذا الغرض بأول طيران تجريبي استعراضي بطائرتها طراز ، السبت الماضي.

وقد بدأت الطيارة سمين، 27 عاماً، بممارسة الطيران الاستعراضي منذ عمر 12 مع أبيها وهو طيار بهلواني أيضاً.

ثم قدمت أول عرض استعراضي لها عام 2015.

وستشارك سمين في مهرجان الطيران الاستعراضي ايرومانيا الذي سيقام يومي 14 و15 الشهر الحالي، في رومانيا.

ويشارك في المهرجان الاستعراضي 35 طياراً من بلدان مختلفة.