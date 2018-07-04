إنجلترا تتخطى كولومبيا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بركلات الترجيح

بلغت انجلترا الدور ربع النهائي لكأس العالم في كرة القدم بفوزها على كولومبيا بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي الثلاثاء في موسكو، لتلاقي السويد في الدور المقبل لمونديال روسيا.

وبدت انجلترا في طريقها الى حسم اللقاء بعدما تقدمت بهدف لهاري كاين في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، لكن كولومبيا خطفت التعادل اثر ركنيتها الأولى في اللقاء عبر ييري مينا (3+90). وبعدما بقي التعادل سيد الموقف في الشوطين الاضافيين، احتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ هذه المرة لإنجلترا التي سدد لها ايريك داير الركلة الأخيرة التي منحتها بطاقة مواجهة السويد السبت في سامارا.