هل يتغيب كافاني عن موقعة بلاده أمام فرنسا؟

تواصل غياب مهاجم الأوروغواي المصاب إدينسون كافاني لليوم الثالث تواليا عن تمارين منتخب بلاده لكرة القدم في كأس العالم في روسيا، ما يعزز فرص عدم خوضه المباراة ضد فرنسا في ربع النهائي الجمعة.

وتعرض كافاني (31 عاما) لاصابة في ربلة الساق اليسرى في مباراة الدور ثمن النهائي السبت ضد البرتغال (2-1)، ما اضطره إلى الخروج بعد تسجيله هدفي منتخب بلاده. وعلى رغم تأكيد الاتحاد أن كافاني لم يصب بتمزق عضلي في ربلة الساق، إلا أن الهداف التاريخي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي غاب عن التمارين منذ الاثنين.

ونشر الاتحاد الاوروغوياني الأربعاء عبر حساباته على مواقع التواصل، صورا للحصة التدريبية التي أجريت اليوم، كان كافاني الغائب الابرز عنها.

وفي حال غاب كافاني عن المباراة التي تقام في مدينة نيجني نوفغورود، سيعول المدرب أوسكار تاباريز على مهاجم جيرونا الإسباني كريستيان ستواني للعب الى جانب لويس سواريز في خط الهجوم.