التركي أوزغور طوبسقال يحرز برونزية سباق المشي في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 18 عام

انتزع التركي أوزغور طوبسقال، اليوم الجمعة، الميدالية البرونزية في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 18 عامًا المقامة بالمجر.

وذكر بيان صادر عن اتحاد ألعاب القوى التركي، اليوم الجمعة، أن "طوبسقال" اجتاز مسافة 10 آلاف متر (مشي) في زمن قدره 45 دقيقة و9 ثوان و22 جزءًا من الثانية.

وجاءت الذهبية من نصيب الإيطالي دافيد فينوكتشيتو بقطعه مسافة السباق في زمن قدره 45 دقيقة وثانية و33 جزءًا من الثانية.

فيما جاءت الفضية من نصيب الإيطالي ألدو أندريتتي في بقطعه مسافة السباق في زمن قدره 45 دقيقة و3 ثوان و50جزءًا من الثانية.