الصحف الإسبانية تودع كريستيانو رونالدو وسط ترجيح انتقاله إلى يوفنتوس

ودعت الصحف الإسبانية، اليوم الجمعة، نجم نادي ريال مدريد الإسباني المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن أشارت تقارير عدة عن قرب انتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

"وداعا سي آر 7"، هكذا عنونت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الاسبانية في صفحتها الاولى. "ريال يوافق على رحيله المفترض، وسيكون الموعد المفصلي اليوم (الجمعة) ويوفنتوس يريد إتمام العملية لكي يتمكن من تقديمه".

أما صحيفة "آس" الرياضية الاسبانية، فحددت يوم السابع من تموز/ يوليو موعداً لتقديم رونالدو رسمياً في يوفنتوس، لما يحمله هذا اليوم من دلالات لحامل الرقم 7 ابن ال 33 عاما. واشارت الى رغبة النادي الايطالي "تقديم اللاعب غدا في ملعبه امام مشجعيه"، وكتبت في صدر صفحتها، "كريستيانو، خروج وشيك".

وسيتم تقديم رونالدو في الملعب الخاص بنادي يوفنتوس، الذي شهد وقوف الجماهير الايطالية مصفقة له بعد تسجيله اصابة بكرة مقصية في مباراة ريال مدريد ويوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري ابطال أوروبا في 4 نيسان/ ابريل الماضي.

واضافت الصحيفة ان "سي آر 7 أعطى كلمته لـ(اندريا) أنيللي" رئيس نادي يوفنتوس.

وأكدت ماركا ان "رغبته (رونالدو) باللعب ليوفنتوس ثابتة". لكنها سلطت الضوء على ان ريال مدريد "لم يحصل بعد على عرض قوي من يوفنتوس".

ويتمسك النادي الملكي بشرط بيع اللاعب البالغ مليار يورو بحسب البند الجزائي، الامر الذي لا يعطي النادي الايطالي او اي ناد اخر فرصة التعاقد معه، في وقت يتحدث فيه اللاعب وممثلوه عن وجود بند في عقده يتيح انتقاله مقابل 100 مليون يورو.

وبحسب وسائل اعلام عدة، فإن يوفنتوس عرض على رونالدو عقدا مدته اربعة اعوام براتب سنوي صاف تصل قيمته الى 30 مليون يورو، في وقت شكا فيه النجم البرتغالي من راتبه الذي وصفه بالزهيد في ريال مدريد والبالغ 23,6 مليونا سنويا.