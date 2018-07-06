بلجيكا تخترق الحصون البرازيلية وتتأهل لنصف النهائي

أطاح المنتخب البلجيكي، اليوم الجمعة، بنظيره البرازيلي وتغلب عليه بهدفين لهدف ليتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

بذلك، ضرب المنتخب البلجيكي موعدًا في المربع الذهبي مع نظيره الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل.

جاءت بداية الشوط الأول سريعة من جانب لاعبي الفريقين، حيث تبادلا الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم.

وكادت أن تشهد الدقيقة الثامنة هدف التقدم للبرازيل عندما اصطدمت كرة تياغو سيلفا في القائم.

وأسفرت الدقيقة 13 عن هدف التقدم لبلجيكا بالنيران الصديقة عبر رأسية فيرناندينيو بالخطأ في مرماه.

بعدها مال أداء بلجيكا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة معتمدًا على تحركات روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وايدين هازارد، قابله ضغط مكثف من جانب راقصي السامبا.

وحاول نيمار تنشيط الناحية الهجمومية للبرازيل، وتألق الحارس كورتوا في التصدي لتصويبة مارسيلو ليدافع عن مرماه ببسالة.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد معها الهدف الثاني لبلجيكا عندما انطلق لوكاكو بالكرة وراوغ أكثر من مدافع وأهدى الكرة إلى دي بروين سددها قوية في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي البرازيل، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدفين دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو بلجيكا من ضغطهم وسيطرتهم، قابله محاولات برازيلية مكثفة في رحلة بحث عن تقليص النتيجة، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وتصدى كورتوا لأكثر من هجمة خطيرة لراقصي السامبا، إلى أن جاءت الدقيقة 76 لتسجل البرازيل الهدف الأول عن طريق ريناتو أغوستو الذي تلقى كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

بعدها كشر لاعبو البرازيل عن أنيابهم وهددوا مرمى بلجيكا وأضاع كوتينيو وأغوستو أكثر من فرصة للتسجيل.

وكادت أن تشهد الدقيقة الأخيرة عن التعادل للبرازيل عندما سدد أغوستو كرة قوية تصدى لها الحارس البلجيكي كورتوا ببراعة لتنتهي المواجهة بفوز بلجيكا.