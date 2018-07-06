ديوك فرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم

انتزع المنتخب الفرنسي، اليوم الجمعة، بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلبت فرنسا على أوروغواي بهدفين دون رد في أولى مباريات ربع نهائي العرس العالمي.

بذلك، تنتظر فرنسا في نصف النهائي الفائز من لقاء البرازيل وبلجيكا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث دخل أوروغواي اللقاء في غياب نجمه وهدافه أدينسون كافاني لعدم شفائه من الإصابة ليتم الاعتماد بشكل كبير على لويس سواريز.

قابله اعتماد فرنسا على الثلاثي الهجومي كيليان مبابي وأنطوان غريزمان وبول بوغبا على أمل الوصول إلى مرمى الحارس الأوروغوياني موسيليرا.

وتألق الحارس هوغو لوريس ببراعة وتصدى لأكثر من هجمة خطيرة لأوروغواي والتي كانت كفيلة بخروج الفريق اللاتيني فائزًا في شوط المباراة الأول.

وفي الدقيقة الـ 13 عرضية استقبلها أوليفيه جيرو برأسية لتذهب إلى مبابي الخالي تمامًا من الرقابة لكنه يرسلها إلى خارج المرمى بشكل غريب.

ومع حلول الدقيقة الـ 40 جاء هدف التقدم لفرنسا عندما نفذ أنطوان غريزمان ركلة حرة انقض عليها رافائيل فاران برأسه في الشباك محرزًا هدف التقدم، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الديوك" بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأحكم لاعبو فرنسا قبضتهم على مجريات اللعب في رحلة بحث عن مضاعفة النتيجة، قابله محاولات من أوروغواي لإدراك التعادل.

وانتظرت جماهير فرنسا حتى الدقيقة الـ 61 لتشهد معها الهدف الثاني عندما سدد غريزمان تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس في الإمساك بها لتسكن الشباك.

تلاها محاولات من أوروغواي لتسجيل هدف وتقليص فارق النتيجة ففي الدقيقة الـ 63 سدد كريستيان رودريغيز كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لهوغو لوريس.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين ليخرج المنتخب الفرنسي فائزًا باللقاء.