الإنجليز ينهون مسيرة السويد الجريئة في كأس العالم ويتأهلون للمربع الذهبي

انتزع المنتخب الانجليزي، اليوم السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا لأول مرة منذ 28 عامًا.

وتغلبت إنجلترا على السويد بهدفين دون رد في دور الثمانية (ربع النهائي) للعرس العالمي.

بذلك، تنتظر إنجلترا في المربع الذهبي الفائز من لقاء روسيا مع كرواتيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب إنجلترا، حيث أحكم لاعبوه سيطرتهم على وسط الملعب في الدقائق الأولى، قابله ميل أداء السويد للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وشهدت الدقيقة السادسة أولى الهجمات الإنجليزية إُر تمريرة بينية من ديلي ألي بحثًا عن هاري كين ولكنها قوية لتصل إلى الحارس السويدي روبن أولسن.

ردّ المنتخب السويدي بتسديدة قوية عن طريق فيكتور كلايسون ولكن الكرة مرت أعلى العارضة للحارس بيكفورد.

وفي الدقيقة 19 انطلق رحيم سترلينغ بالكرة ورواغ دفاع السويد لتتهيأ إلى هاري كين على حدود منطقة الجزاء الذي قابل الكرة بتسديدة أرضية قوية مرت بجوار المرمى للحارس السويدي.

وأسفرت الدقيقة 30 عن هدف التقدم لإنجلترا عندما تلقى هاري ماغوير كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك مسجلًا الهدف الأول لـ"الأسود الثلاثة".

وكادت أن تشهد الدقيقة 44 الهدف الثاني لإنجلترا عندما مرر جوردان هينديرسون كرة إلى رحيم ستيرلينغ الذي استلم الكرة وأصبح منفردًا بحارس المرمى ثم راوغه وسددها قوية لخارج المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنجليز بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الإنجليز عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو السويد من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

وفشل منتخب السويد في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 47 بعد عرضية متقنة من الجهة اليسرى عن طريق إميل فورسبرغ انقض عليها ماركوس بيرغ برأسية ولكن تصدى لها الحارس بيكفورد ببراعة.

وجاءت الدقيقة 59 لتشهد معها الهدف الثاني لإنجلترا عندما تلقى ديلي ألي كرة عرضية انقض عليها برأسه في المرمى.

بعدها بدقيقتين، فشل المنتخب السويدي في تقليص النتيجة بإهداره لفرصة هدف محقق إثر تمريرة من تويفونين لماركوس بيرغ داخل منطقة الجزاء الذي مررها من لمسة واحدة لفيكتور كلايسون ليسدد الكرة في المرمى ولكن تصدى لها ببراعة الحارس بيكفورد.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء دون أن تتغير النتيجة.