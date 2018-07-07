رهان ودي بين بيكهام وإبراهيموفيتش على الفائز في مباراة إنكلترا والسويد

قام النجمان الإنكليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش برهان ودي بينهما حول نتيجة المباراة المرتقبة بين منتخبي بلادهما السبت في الدور ربع النهائي من مونديال روسيا 2018، السبت.

وبادر ابراهيموفيتش على موقع تويتر بقوله "ديفيد بيكهام، اذا فازت إنكلترا، سأوجه لك الدعوة للعشاء في مطعم تختاره انت في اي مكان في العالم، لكن اذا فازت السويد، فانت الذي ستدفع فاتورة ما أشتهيه من متاجر إيكيا هل انت موافق؟".

ولم يتأخر بيكهام في الرد بقوله على تويتر ايضا "زلاتان ابراهيموفيتش، اذا فاز فريقك، سأصطحبك الى متجر ايكيا لكي اشتري كل ما تحتاجه من اجل فرش منزلك الجديد في لوس انجلس، لكن عندما ستفوز انكلترا، اريد رؤيتك في ويمبلي مرتديا قميص المنتخب الإنكليزي وانت تأكل "فيش اند شيبس" (الطبق الإنكليزي التقليدي من السمك والبطاطا المقلية) ما بين الشوطين".

وكان بيكهام دافع عن ألوان لوس انجلس غالاكسي حيث يلعب زلاتان الآن لمدة خمس سنوات، وكان الاثنان دافعا عن ألوان باريس سان جرمان الفرنسي أيضا في الوقت ذاته.