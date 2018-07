الناتو يذكر روسيا بعد إقصائها من المونديال: المنتخبات الأربعة المتبقية لنا

في رسالة تحدٍ رياضية موجهة، قال حلف شمال الأطلسي (ناتو) إن المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم في روسيا الخصم التقليدي للحلف جميعها أعضاء في الناتو.

وقال الحلف في تغريدة نشرها حسابه الرسمي على موقع تويتر إن "المنتخبات المتبقية في المربع الذهبي لكأس العالم تعود لدول من الناتو" مضيفاً: "كل التوفيق لجميع الفرق".

وأرفق الحساب بالتغريدة مقطع فيديو تمثيلي يظهر فيه 5 لاعبين يتبادلون كرة القدم في مبنى الحلف في بروكسل.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup