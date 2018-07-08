والد أوزيل: ابني تحول إلى كبش فداء ولو كنت مكانه لتركت منتخب ألمانيا

أكد والد اللاعب مسعود أوزيل، الأحد، أن نجله يجب أن يترك منتخب ألمانيا لكرة القدم بعد أن "تحول إلى كبش فداء" عقب الخروج من الدور الأول لكأس العالم في روسيا.

وتعرض اوزيل (29 عاما) لانتقادات كثيرة في المانيا بعد خيبة مونديال روسيا حيث فقد المنتخب لقبه بحلوله رابعا واخيرا في مجموعته في الدور الاول.

وكانت الضغوط تزايدت فعلا على لاعب خط وسط ارسنال الانكليزي قبل انطلاق البطولة بسبب الصورة التي جمعته بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان وتم استغلالها للتشكيك بولائه لألمانيا.

وأجج مدير المنتخب الالماني اوليفر بيرهوف الجمعة الموقف بالنسبة الى اوزيل، مؤكدا في بيان له أنه كان يتوجب الاستغناء عن خدمات اللاعب بسبب فشله في ايضاح موقفه من الصورة مع الرئيس التركي.

وقال والد اللاعب مصطفى اوزيل في حوار مع صحية "بيلد ام سونتاغ" الالمانية "هذا البيان وقح. برأيي انه يهدف (بيرهوف) الى انقاذ نفسه". واعتذر بيرهوف لاحقا عما قاله مؤكدا انه "كان على خطأ".

واعتبر والد اوزيل ان ابنه وافق على التقاط صورة مع اردوغان من باب "الادب" فقط، ولم يكن المقصود ابدا ان تكون بيانا سياسيا، كما دافع عنه لعدم توضيح موقفه علنا.

واكد: "لا يريد ان يوضح موقفه، ولا يريد ان يدافع عن نفسه. انه يلعب مع المنتخب الالماني منذ تسعة اعوام ... وتوج معه بكأس العالم".

وتابع "ساهم كثيرا في هذا البلد، لكن الوضع كان: اذا فزنا نفوز معا، واذا خسرنا فاننا نخسر بسبب اوزيل؟ يتم انتقاده الان ويصبح كبش فداء، ويمكنني ان افهم ما اذا كان يشعر بالاهانة".

وتوجه الى ابنه بالقول بشأن استمراره مع المنتخب من عدمه "يجب ان يقرر بنفسه، ولكن لو كنت مكانه سأقول شكرا جزيلا"، مؤكدا "الجرح يكبر كثيرا، ومن يدري ماذا سيحدث في المباراة المقبلة. لو كنت مكانه لابتعدت، ولكنها وجهة نظري الشخصية".