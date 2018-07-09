التركي تشاكير يدير ثالث مبارياته في مونديال روسيا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، تعيين الحكم التركي جونيت تشاكر لإدارة مباراة كرواتيا مع إنجلترا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018، المقامة في روسيا.

وأوضح الفيفا في بيان على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر)، أن الطاقم المساعد لتشاكير في اللقاء سيكون مكونًا من حكمي الراية بهاء الدين دوران وطارق أونغون، والهولندي بيورن كويبرز حكمًا رابعًا للمباراة.

وستقام مباراة كرواتيا وإنجلترا بعد غد الأربعاء على ملعب "اولمبيسكس كومبليكس لوزنيكي".

وسبق للتركي تشاكير إدارة مباراتي الأرجنتين مع نيجيريا، والمغرب مع إيران في الدور الأول من البطولة، لتكون مباراة نصف النهائي هي الثالثة له في النسخة الحالية للمونديال.