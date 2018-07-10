رأسية أومتيتي في شباك بلجيكا تقود فرنسا لنهائي المونديال

تأهل المنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلبت فرنسا على بلجيكا بهدف نظيف في المربع الذهبي للبطولة العالمية، لتنتظر الفائز من لقاء غد الأربعاء بين إنجلترا وكرواتيا.

جاءت بداية الشوط الأول سريعة من جانب المنتخب البلجيكي حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف التقدم، قابله ميل فرنسا للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة الرابعة، مرر ناصر شاذلي كرة عرضية أبعدها برأسية صامويل أومتيتي لتصل إلى كيفين دي بروين على حدود منطقة الجزاء لكن تمريرته غير المتقنة أبعدها الدفاع بنجاح.

وردّ المنتخب الفرنسي بهجمة خطيرة في الدقيقة 13 عندما انطلق بول بوغبا بالكرة وأرسل كرة بينية سريعة في اتجاه كيليان مبابي لكن أمسك الحارس البلجيكي ثيو كورتوا الكرة ببراعة.

وبعدها بثلاث دقائق تمريرة من دي بروين وصلت إلى إدين هازارد داخل منطقة الجزاء في الجهة اليسرى الذي بدوره سدد كرة قوية لكن افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيسر.

ومع حلول الدقيقة 19 حاول هازارد أن يجرب حظه عندما راوغ أكثر من لاعب وتوغل بها داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية اصطدمت برأس أحد المدافعين إلى خارج المرمى.

وفي الدقيقة 21 سدد دي بروين كرة قوية تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس ببراعة.

وجاءت الدقيقة 40 لتشهد معها أخطر الفرص الفرنسية عندما مرر مبابي كرة بينية رائعة وصلت إلى بنجامين بافار داخل منطقة الجزاء في الجهة اليمنى ليسدد كرة قوية لكن تصدى لها كورتوا ببراعة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأحكم لاعبو فرنسا سيطرتهم على الدقائق الأولى إلى أن جاءت الدقيقة 51 لتشهد معها هدف التقدم عندما تلقى صامويل أومتيتي كرة عرضية انقض عليها برأسه في الشباك.

تلاها تمريرة بينية عن طريق مبابي بكعب القدم وصلت إلى أوليفييه جيرو داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية إلا أنها اصطدمت بموسي ديمبيلي ومرت بعيدًا عن منطقة الخطورة.

بحث لاعبو بلجيكا بشتى الطرق عن فرصة إدراك التعادل، ففي الدقيقة 65 تلقى مروان فيلاني كرة عرضية انقض عليها برأسه مرت لخارج المرمى، ردّ عليه جيرو بتسديدة قوية مرت أعلى المرمى.

وواصل الحارس الفرنسي هوغو لوريس تألقه ففي الدقيقة 81 سدد أكسيل فيتسل كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ببراعة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب فرنسا في محاولة لتسجيل هدف ثانٍ إلا أن الحارس كورتوا تصدى لها ببراعة، ليطلق على إثرها الحكم صافرة النهاية معلنًا عن تأهل فرنسا للنهائي.