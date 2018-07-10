ريال مدريد يعلن رحيل رونالدو.. والأخير يؤكد: حان الوقت لمرحلة جديدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفينتوس الإيطالي بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني: "ريال مدريد وافق على طلب ورغبة كريستيانو رونالدو بالإنتقال إلى صفوف يوفنتوس".

وأضاف: "يعبر ريال مدريد عن امتنانه للاعب الذي أثبت بأنه الأفضل في العالم والذي شهدنا معه أحد أكثر الأوقات بريقًا في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية".

من جهته، أكد المهاجم البرتغالي ان الوقت حان لمرحلة جديدة في حياته بعد ان أعلن ناديه ريال مدريد الموافقة على انتقاله إلى صفوف يوفانتوس الإيطالي.

وقال رونالدو في رسالة نشرها النادي الاسباني "لقد فكرت كثيرا واعتقد ان الوقت قد حان لفتح مرحلة جديدة في حياتي، ولهذا السبب طلبت من النادي قبول انتقالي".

وأوضح بيان النادي الملكي: "بجانب الألقاب الكثيرة التي حققها كريستيانو رونالدو خلال تسع سنوات فقد كان مثالاً على التفاني والعمل والمسؤولية والموهبة والتطور".

وأشار البيان "أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد مع 451 هدفاً في 438 مباراة كما حقق 16 بطولة مع النادي والعديد من الإنجازات الفردية".

واختتم الريال بيانه "بالنسبة لريال مدريد سيكون كريستيانو رونالدو دائمًا واحدًا من رموزه العظيمة ومرجع للأجيال القادمة".