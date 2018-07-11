المغربي حكيمي إلى بروسيا دورتموند لعامين على سبيل الإعارة

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني عن استعارة اللاعب المغربي الشاب، أشرف حكيمي، من ريال مدريد لمدة عامين، الأربعاء.

ونشر دورتموند صورة لحكيمي عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، بعد توقيعه عقد الإعارة وهو يرتدي قميص الفريق، وأشار إلى أنه استعار اللاعب البالغ من العمر 19 عاما لمدة عامين.

وتألق الظهير المغربي الموسم الماضي مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، كما قدم بطولة جيدة في كأس العالم 2018، مع منتخب "أسود الأطلس" ليلفت أنظار كبار القوم في أوروبا له.

حكيمي اختار الذهاب على سبيل الإعارة لأنه لن يجد مكانا أساسيا في الفريق الملكي بوجود داني كارفخال، بالإضافة إلى أنه يريد العودة للريال، وبالتالي فإن اللعب لناد مثل دورتموند سيمنحه خبرة أكبر ليكون جاهزا على شغل مركز الظهير الأيمن مع ملوك مدريد.

يذكر أن اللاعب المغربي كان ثاني عربي يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد النجم الجزائري رابح ماجر، الذي توج بلقب البطولة عام 1987 مع بورتو البرتغالي.