كرواتيا تتأهل للمرة الأولى إلى نهائي كأس العالم بعد هزيمة صعبة لإنكلترا

تأهلت كرواتيا إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى بتاريخها لتواجه فرنسا، بعد هزيمة صعبة لإنجلترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وبذلك، ستلعب كرواتيا في النهائي مع فرنسا يوم الأحد المقبل، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنكلترا وبلجيكا يوم السبت.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإنكليزي، حيث بحث لاعبوه عن فرصة تسجيل هدف مبكر يربكون به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الخامسة عن طريق كيران تريبير الذي سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة في الشباك.

بعدها بحث لاعبو كرواتيا عن فرصة إدراك التعادل، في الوقت الذي كثف فيه الإنكليز من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وكادت أن تشهد الدقيقة الـ 29 الهدف الثاني لإنكلترا عن طريق هاري كين المنفرد تمامًا بالمرمى وسدد الكرة ضعيفة جدا في جسد الحارس سوباسيتش ثم ارتدت من يده له مجددًا ليسددها بشكل غريب في القائم.

وأضاع جيسي لينغارد فرصة تسجيل هدف لإنكلترا عندما تهيأت له الكرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية مرت إلى خارج المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم إنكلترا بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وإن كانت السيطرة من جانب الإنكليز الذي حاولوا السيطرة على الكرة لأطول فترة ممكنة، قابله محاولات كرواتية للوصول إلى المرمى الإنكليزي.

وجاءت أولى الفرص الكرواتية في الدقيقة الـ 60 عندما حاول أن يجرب إيفان راكيتش حظه فسدد كرة قوية مرت إلى خارج المرمى، تلاها تسديدة قوية من إيفان بيريسيتش اصطدمت بأحد مدافعي إنكلترا.

وشهدت الدقيقة الـ 68 هدف التعادل لكرواتيا عندما تلقى ايفان بيريسيتش كرة عرضية وضعها في المرمى محرزًا التعادل.

وكاد المنتخب الكرواتي أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 72 عندما سدد بيريسيتش كرة قوية اصطدمت بالقائم، تلاها فرصة تهيأت إلى ماريو ماندجوكيتش داخل منطقة الجزاء سددها قوية تصدى لها الحارس الإنكليزي ببراعة.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين في الدقائق المتبقية من اللقاء، لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتم خوض شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، هدف محقق ضائع للمنتخب الإنكليزي، إثر ركلة ركنية على يسار مرمى كرواتيا نفذت عرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها المتقدم جون ستونز برأسية قوية وكادت تسكن الشباك لولا تألق المدافع سيمي فرساليكو في إبعاد الكرة من على خط المرمى.

وفي الشوط الإضافي الثاني، أضاف المنتخب الكرواتي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 109 عبر ماريو ماندجوكيتش الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة في المرمى.

وفشلت جميع محاولات إنكلترا في إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من اللقاء لتتأهل كرواتيا إلى النهائي.