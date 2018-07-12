رئيسة كرواتيا تتبختر بين زعماء الناتو بعد فوز منتخبها الوطني وصعوده لنهائي المونديال

تباهت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، بفوز منتخبها الوطني على المنتخب الإنجليزي في مباراة نصف نهائيات كأس العالم، خلال عشاء جمع قادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) أمس (الأربعاء).

وقالت كيتاروفيتش، اليوم الخميس، إنها شاهدت المباراة برفقة زعماء الحلف "خلال حفل عشاء جمعهم على هامش القمة في العاصمة البلجيكية بروكسل"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وأضافت: "كان الأمر رائعًا، لأنّ الحلفاء كانوا يهتفون لنا جميعًا".

كما أشارت كيتاروفيتش أنها شاهدت المباراة أثناء جلوسها على طاولة واحدة بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويواجه المنتخب الكرواتي نظيره الفرنسي، الأحد المقبل، ضمن المباراة النهائية لبطولة كأس العام 2018.

وفي هذا الشأن، أفادت رئيسة كرواتيا بأنها ستلتقي نظيرها الفرنسي الأحد، في العاصمة الروسية، حيث مقررًا حضورهما المباراة النهائية على ملعب موسكو.

وتابعت: "ستكون قمة ناجحة (المباراة النهائية)، وسنربح يوم الأحد".

وأمس، انتشرت صور لرئيسة كرواتيا وهي ترتدي علم بلادها ملفوفا حول عنقها أثناء حضورها فعاليات عشاء حلف "ناتو"، في محاولة لإبراز دعمها لمنتخبها الوطني وسط زعماء الحلف.

كما نشرت " كيتاروفيتش" عبر حسابها الرسمى على تويتر، صورا وهى تهدي كلا من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قميص منتخب بلادها، ويحمل أحدها اسم ترامب والآخر اسم تيريزا ماى.

ولفتت "كيتاروفيتش" انتباه الجماهير بعد أن رقصت في المنصة الرئيسية للرؤساء والمسؤولين بعد فوز المنتخب الكرواتي على نظيره الروسي في مباريات ربع النهائي.

وحضرت كيتاروفيتش مباراتين لفريقها مرة فى المدرجات بين المشجعين، ومرة أخرى جلست إلى جانب رئيس الفيفا ورئيس الوزراء الروسى دميترى ميدفيدف.

يشار أن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، هنأ بدوره فرنسا وكرواتيا (أعضاء الحلف) على التأهل لنهائي كأس العالم.

وغرد على "تويتر" قائلا: "أهنئ فرنسا وكرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم، وأتمنى فوز الفريق الأفضل".

وأرفق "ستولتنبرغ" مع التغريدة، صورة له من عشاء أمس، وهو يتوسط ماكرون و كيتاروفيتش.