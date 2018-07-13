رئيس الفيفا.. مونديال روسيا لا مثيل له في التاريخ

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، إن مونديال روسيا هو الأفضل و الأنجح في تاريخ البطولة.

وأضاف "إنفانتينو" أنه "كأس عالم مذهل ومدهش، منذ بداية البطولة، شاهدنا عواطف ومشاعر لا تصدق، وبعد يومين سيكون النهائي (...) في الأعوام الأخيرة، قلت بأن هذا المونديال سيكون الأفضل على مر العصور، والآن أقولها مرة أخرى، ومع الاقتناع بأنها البطولة الأفضل في التاريخ".

كما توجه "إنفانتينو" بالشكر للشعب الروسي وحكومته والمنظمين، قائلًا: "شكرًا جزيلا للشعب الروسي، إلى كل روسيا، أشكر الحكومة والرئيس فلاديمير بوتين، واللجنة التنظيمية المحلية، واتحاد الكرة الروسي، وجميع من شارك وساهم بإنجاح أفضل بطولة على مر التاريخ، وكذلك المتطوعين والآلاف من الذين شاركوا لتنظيم البطولة".

يذكر بأن كأس العالم لكرة القدم سيختتم بالمباراة النهائية، يوم 15 يوليو/ تموز الجاري (الأحد المقبل)، والتي ستجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا.