ريال مدريد يرصد 50 مليون يورو للاستغناء عن مارسيلو

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الجمعة، إن نادي ريال مدريد الإسباني رصد مبلغًا ماليًا ضخمًا نظير الاستغناء عن لاعب كرة القدم البرازيلي مارسيلو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد رصد مبلغ 50 مليون يورو نظير الموافقة على انتقال مارسيلو إلى يوفينتوس الإيطالي الذي طلب التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفينتوس قرر إقحام البرتغالي كريستيانو رونالدو للعب دور الوسيط في إنهاء الصفقة نظرًا إلى العلاقة القوية التي تربطه بمارسيلو ومسؤولي ريال مدريد.

وفاز مارسيلو بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني (الليغا)، والعديد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى ريال مدريد من نادي فلومينينزي البرازيلي في يناير/ كانون الثاني 2007.