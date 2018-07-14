تعرف على طريقي فرنسا وكرواتيا إلى نهائي كأس العالم في روسيا غداً

يلتقي المنتخبان الفرنسي والكرواتي لكرة القدم الأحد على ملعب لوجنيكي في موسكو في المباراة النهائية للنسخة الحادية والعشرين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

فيما يلي لمحة إلى طريق المنتخبين الى المباراة النهائية:



- فرنسا-

* دور المجموعات

استهلت المونديال بفوز صعب على استراليا بهدفين تم اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو للحصول على ركلة جزاء انبرى لها انطوان غريزمان بنجاح، فيما كان الثاني بالنيران الصديقة عبر مدافع استراليا عزيز بهيش بعدما كانت استراليا قد قلصت الفارق عبر قائدها ميلي يديناك. حققت فوزا صعبا على البيرو 1-صفر في الجولة الثانية، وأنهت الدور الاول في صدارة المجموعة بتعادل سلبي مع الدنمارك هو الوحيد حتى الآن في النهائيات.

* ثمن النهائي

كان الفوز على الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي 4-3 من أبرز الانتصارات في البطولة. تقدمت فرنسا بهدف من ركلة جزاء لانطوان غريزمان، وردت الارجنتين بهدفين لأنخل دي ماريا وغابريال ميركادو، قبل ان يدرك بنجامان بافار التعادل بتسديدة رائعة، ويضيف الواعد كيليان مبابي ثنائية. هدف سيرخيو اغويرو في الدقيقة الاخيرة لم يكن كافيا لانقاذ الارجنتين.

* ربع النهائي

واصلت فرنسا طريقها في المونديال بفوز 2-صفر على الاوروغواي التي عانت من غياب هدافها إدينسون كافاني بسبب إصابة في ربلة الساق. افتتح المدافع رافايل فاران التسجيل بضربة رأسية قبل دقائق من نهاية نهاية الشوط الأول، وأضاف غريزمان الثاني مستغلا خطأ فادحا لحارس المرمى فرناندو موسليرا في التصدي لتسديدته البعيدة.

* نصف النهائي

كانت فرنسا تدرك أنها مطالبة ببذل مجهود كبير لتخطي عقبة المنتخب البلجيكي وترسانته الهجومية الضاربة بقيادة إدين هازار وكيفن دي بروين وروميلو لوكاكو. نجحت للمباراة الثانية تواليا في الحفاظ على نظافة شباكها، وحسمت النتيجة بهدف للمدافع صامويل اومتيتي بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها غريزمان، لتبلغ المباراة الثالثة في تاريخها بعد 1998 (أحرزت اللقب على أرضها) و2006.



- كرواتيا-

* دور المجموعات

كانت كرواتيا واحدة من ثلاثة منتخبات فقط في روسيا حققت العلامة الكاملة في الدور الاول بفوزها على نيجيريا 2-صفر في المباراة الاولى، وإيسلندا 2-1 في الجولة الثالثة، بعدما قدمت أداء مبهرا في الجولة الثانية عندما سحقت المنتخب الأرجنتيني بثلاثية نظيفة وكشرت عن أنيابها ونواياها في البطولة.

* ثمن النهائي

فرض حارس المرمى دانيال سوباشيتش نفسه نجما في المباراة ضد الدنمارك بتصديه لثلاث ركلات جزاء ترجيحية. في بداية المباراة، استقبلت شباك كرواتيا هدفا في الدقيقة الأولى، لكن لاعبيها سرعان ما عوضوا عن طريق ماريو ماندزوكيتش. حصلت كرواتيا على ركلة جزاء قبل دقائق من نهاية الشوط الاضافي الثاني أهدرها لوكا مودريتش، قبل ان تحسم المباراة بركلات الترجيح بفضل سوباشيتش.

* ربع النهائي

بدا أن المنتخب الكرواتي يملك الاسلحة والجودة لتخطي المنتخب الروسي القوي دفاعيا والمحدود فنيا، لكنه اضطر مرة أخرى الى خوض الشوطين الاضافيين قبل ان يحسم بركلات الجزاء الترجيحية. مرة أخرى ايضا تخلفت كرواتيا بهدف دينيس تشيريشيف، وردت بهدف لمهاجمها أندري كراماريتش، ثم تقدمت في الشوط الإضافي الأول بهدف لمدافعها دوماغوي فيدا قبل ان تستقبل شباكها هدف التعادل في الثاني عبر المدافع ماريو فرنانديش. سجل إيفان راكيتيتش ركلة الترجيح الحاسمة ليقود المنتخب الى نصف النهائي.

* نصف النهائي

اضطرت كرواتيا مرة ثالثة إلى خوض شوطين اضافيين أمام انكلترا. وجد لاعبو المدرب زلاتكو داليتش انفسهم أمام مشكلة مبكرة بعدما استقبلت شباكهم هدفا مبكرا في الدقيقة الخامسة، لكنهم أعادوا تنظيم صفوفهم جيدا في الشوط الثاني وأدركوا التعادل في منتصفه. على رغم سيطرتهم على الشوط الثاني، لم يتمكنوا من حسم النتيجة في الوقت الاصلي، فخاضوا شوطين إضافيين للمباراة الثالثة تواليا ولكنهم تمكنوا هذه المرة من حسم النتيجة قبل ركلات الترجيح بفضل هدف ماندزوكيتش الذي بخر الحلم الانكليزي، ووضع منتخب بلاده في المباراة النهائية للمرة الاولى في تاريخه.