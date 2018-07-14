مونديال قطر في شتاء 2022.. والأمير تميم يتسلم راية التنظيم من بوتين غدا

يتسلم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني غداً الأحد؛ راية استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 رسميا؛ وذلك بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، بحسب وكالة "قنا" الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الأمير القطري سيعقد اجتماعا مع بوتين في قصر الكرملين لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيحضر آل ثاني المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018 التي ستجمع منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو. بحسب ذات المصدر.

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس الجمعة، إقامة بطولة كأس العالم في قطر 2022 في فصل الشتاء.

وفي مؤتمر صحفي، قال إنفانتينو "مونديال قطر سيقام في الفترة بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول عام 2022".

وفازت قطر عام 2010، باستضافة مونديال العالم لسنة 2022، وذلك كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.