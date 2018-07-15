فرنسا بطل العالم للمرة الثانية بعد غياب 20 عاماً

توّج المنتخب الفرنسي، اليوم الأحد، بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه وبعد غياب 20 عامًا.

وتغلبت فرنسا على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب "لوجنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو.

جاءت بداية الشوط الأول حذرة من جانب لاعبي الفريقين، وإن كانت السيطرة والاستحواذ من جانب لاعبي كرواتيا الذين حاولوا بشتى الطرق مباغتة المنافس بتسجيل هدف.

اعتمد المنتخب الفرنسي على التأمين الدفاعي مع السرعة للثنائي بول بوغبا وكيليان مبابي على أمل الوصول إلى المرمى الكرواتي.

وجاءت الدقيقة 18 لتشهد معها هدف التقدم لفرنسا عندما احتسب حكم اللقاء ركلة حرة نفذها أنطوان غريزمان وضعها الكرواتي ماريو ماندجوكيتش بالخطأ في مرماه ليدخل التاريخ لكونه أول لاعب يسجل هدفًا بالنيران الصديقة عبر تاريخ المباريات النهائية للعرس العالمي.

وواصل لاعبو كرواتيا سيطرتهم على مجريات اللعب في رحلة بحث عن التعادل، ففي الدقيقة 24 مرر ماندجوكيتش كرة عرضية على القائم البعيد قابلها إيفان راكيتيش بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

وجاءت الدقيقة 28 لتشهد معها التعادل لكرواتيا عندما تهيأت الكرة إلى ايفان بيريسيتش سددها قوية في الشباك.

بعدها ازدادت الإثارة من الجانبين في محاولة لتسجيل هدف التقدم، إلى أن جاءت الدقيقة 39 ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لفرنسا عقب لجوئه إلى تقنية الفيديو نفذها غريزمان في المرمى.

ومع حلول الدقيقة 43 عرضية من لوكا مودريتش حولها بيريسيتش برأسية اصطدمت بمدافع فرنسا ثم تهيأت أمام لوفرين الذي سددها بقوة في المرمى ولكنها اصطدمت بالدفاع وتحولت ركنية.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدفين لهدف.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وإن كان الضغط من جانب الكروات في محاولة لإدراك التعادل، وفي الدقيقة 48 مرر إيفان راكيتش كرة لأنتي ريبيتشداخل منطقة الجزاء، الذي قابلها بتسديدة صاروخية بالقدم اليسرى تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس ببراعة.

رد عليه كيليان مبابي بفرصة ضائعة عندما انطلق بالكرة وراوغ الدفاع الكرواتي وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس الكرواتي دانييل سوباسيتش.

بعدها توقفت المباراة لدقيقتين عقب اقتحام بعض المشجعين لأرضية الملعب، ونجح أمن ملعب المباراة في إخراجهم من المستطيل الأخضر ليتم على إثرها استئناف اللقاء.

وفي ظل الهجوم الكرواتي، جاءت الدقيقة 59 لتشهد الهدف الثالث لفرنسا عندما تهيأت الكرة إلى بول بوغبا سددها قوية في الشباك.

وجاءت الدقيقة 65 لتشهد معها الهدف الرابع لفرنسا عندما وصلت الكرة إلى مبابي سددها قوية في المرمى.

وبعدها بأربع دقائق، استغل ماريو ماندجوكيتش خطأ من حارس المرمى الفرنسي هوغو لوريس ووضع الكرة بسهولة في المرمى مسجلًا الهدف الثاني للكروات.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي المنتخبين، دون أن تتغير النتيجة، ليفوز المنتخب الفرنسي باللقب.