بوتين: 55 جهاز استخبارات دولي شاركوا في تأمين المونديال

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن 55 جهازًا استخباراتيًا دوليا شاركوا في تأمين مونديال كأس العالم الذي أقيم في روسيا لعام 2018.

وقدّم بوتين وفق قناة روسيا اليوم، شكره لأجهزة الاستخبارات والدوائر الأمنية التي شاركت في تأمين المونديال.

وأضاف "أعرف أن 126 ممثلا من 55 جهازا استخباراتيا وأمنيا من 34 دولة شاركوا في هذا العمل الجماعي".

وتابع: "أود أن أشكر أجهزة الاستخبارات الروسية والأجهزة الأمنية، وبالطبع ممثلي الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأجنبية، من أكثر من 30 دولة في العالم".

وتوج المنتخب الفرنسي أمس الأحد، ببطولة كأس العالم للمرة الثانية بعد تغلبه على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.