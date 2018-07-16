تورينو الإيطالية وجماهير يوفنتوس يستقبلون رونالدو بحفاوة كبيرة

استقبلت جماهير نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بحفاوة كبيرة بعد وصوله الى مدينة تورينو الاثنين، قبل أن يخضع لاحقا للفحص الطبي والتوقيع على العقد الذي يربطه بناديه الجديد.

وتجمع المئات من عشاق النادي خارج ملعب "اليانز" في تورينو وهتفوا "رونالدو أجلب لنا الأبطال (دوري أبطال أوروبا)" في حين ظهر النجم البرتغالي للمحة قصيرة.

وخرج ابن الـ 33 عاما من المركز الطبي ليوفنتوس للتوقيع للمعجبين وإلقاء التحية ومصافحة الجماهير على وقع الهتافات الصاخبة باسمه قبل أن يعود مسرعا الى المركز الطبي.

وكان "سي آر7" وصل إلى إيطاليا الأحد، قبل يوم من الموعد المنتظر، ما اربك الصحافة الإيطالية الذين انتظروا قدومه صباح الاثنين، بينما اجتاحت شوارع المدينة مئات اليافطات ترحب بقدومه كتب عليها "بينفيندو" بالبرتغالية.

وسيرتبط النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات بعقد قيمته 30 مليون يورو في الموسم، وذلك في صفقة تقول وسائل إعلام إيطالية انها ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو.

وسيتم تقديم رونالدو، الذي قاد المنتخب البرتغالي إلى بطولة أوروبا عام 2016، خلال مؤتمر صحافي مقرر الساعة 16,30 بتوقيت غرينيتش على أن يغادر إيطاليا لقضاء العطلة الصيفية.

وعلق زميله المستقبلي كلاوديو ماركيزيو على وصول رونالدو قائلا "إنه بطل كبير يصل الى يوفنتوس، ومن الرائع مشاركته حياته اليومية، وتحديدا خلال العمل (أثناء التمارين)".

وعلى الرغم من أن زيارة رونالدو الى إيطاليا لن تدوم سوى 24 ساعة، إلا ان الصحافة أطلقت على هذا اليوم تسمية "رونالداي" أو "رونالدو -داي" تيمنا بالنجم البرتغالي.

ومنذ الإعلان عن التعاقد مع لاعب ريال مدريد السابق اجتاحت جماهير يوفنتوس المتاجر في تورينو من أجل شراء قميص "سي آر7"، كما تم تصنيع مثلجات بـ "طعم سي آر 7" تضاف إليها حبة شيري وشوكولا.