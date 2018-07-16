رونالدو لدى تقديمه في يوفنتوس: سأكون لاعباً مختلفا عن الآخرين

أكد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه "مختلف" عن اللاعبين الاخرين في سنه الذين ينتقلون الى الصين للحصول على صفقات مالية ضخمة.

وقال رونالدو (33 عاما) في مؤتمر صحافي الاثنين لدى تقديمه رسميا في يوفنتوس الايطالي "انا مختلف عن اللاعبين الاخرين الذين يعتقدون أن مسيرتهم تنتهي عندما يصلون الى سني. اريد ان اثبت انني لست مثل الاخرين، انا مختلف".

واليوم، استقبلت جماهير نادي يوفنتوس الايطالي لكرة القدم نجمها الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو بحفاوة كبيرة بعد وصوله الى مدينة تورينو، قبل أن يخضع للفحص الطبي والتوقيع على العقد الذي يربطه بناديه الجديد.

وتجمع المئات من عشاق النادي خارج ملعب "اليانز" في تورينو وهتفوا "رونالدو أجلب لنا الابطال (دوري أبطال أوروبا)" في حين ظهر البرتغالي للمحة قصيرة.

وخرج إبن الـ 33 عاما من المركز الطبي ليوفنتوس للتوقيع للمعجبين والقاء التحية ومصافحة الجماهير على وقع الهتافات الصاخبة باسمه قبل أن يعود مسرعا الى المركز الطبي.

وكان "سي آر7" وصل إلى إيطاليا الاحد، قبل يوم من الموعد المنتظر، ما اربك الصحافة الإيطالية و"التيفوزي" الذين انتظروا قدومه صباح الاثنين، بينما اجتاحت شوارع المدينة مئات اللافتات ترحب بقدومه كتب عليها "بينفيندو" بالبرتغالية.

وخضع رونالدو، الذي فاجأ العالم بقرار الرحيل عن ريال مدريد الإسباني المتوج معه بلقب دوري ابطال اوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، للفحص الطبي، قبل أن يزور مقر فريق "السيدة العجوز"، ومن ثم التوقيع على العقد الذي يربطه بالنادي الايطالي لمدة أربعة أعوام.

وسيرتبط النجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات بعقد قيمته 30 مليون يورو في الموسم، وذلك في صفقة تقول وسائل اعلام ايطالية انها ستكلف يوفنتوس 350 مليون يورو.

واشارت الصحافة الايطالية أن رونالدو لن ينضم رسميا الى فريقه الجديد إلا بدءا من تموز/ يوليو المقبل عندما يخوض جولته الصيفية في الولايات المتحدة.