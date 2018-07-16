فرنسا تحتفل بكأس العالم وأعمال شغب في الشانزيليزيه

شهدت فرنسا ليلتي الجمعة والسبت وكذلك ليلة الأحد أعمال شغب على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني وبفوز الفريق الفرنسي بكأس العالم أسفرت عن إحراق مئات السيارات وعددا من المحال التجارية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، مساء الأحد، إن أعمال الشغب هذا العام "لم يتخللها أي حادث كبير".

وكان قد تجمع مئات الآلاف من الفرنسيين في جادة الشانزيليزيه المشهورة في باريس احتفالاً بإنجاز فريقهم، ثم قامت مجموعة من مثيري الشغب بإلقاء زجاجات حارقة على الشرطة حيث تم توقيف 7 أشخاص.

كما علقت شبكة الحافلات والترامواي رحلاتها داخل العاصمة خوفاً من أعمل شغب.

ونشرت فرنسا 110 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك لتأمين سلامة المحتفلين بالعيد الوطني وبنهائي كأس العالم في كرة القدم الذي فازت فيه فرنسا مساء الأحد على حساب كرواتيا في موسكو.