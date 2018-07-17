مشجعو كأس العالم أنفقوا 1.5 مليار دولار في روسيا

أظهر مسح أجراه مصرف "سبيربنك" الروسي، أن مشجعي كرة القدم، أنفقوا أكثر من 1.5 مليار دولار، خلال مسابقة كأس العالم التي استضافتها روسيا.

وذكر بيان صادر عن المصرف، اليوم الثلاثاء، أن إيرادات المحال التجارية في شارع نيكولسكايا، وسط العاصمة موسكو، ارتفعت 3.5 أضعاف، عما كانت عليه قبل المسابقة، وبلغت 4 ملايين دولار.

وأضاف أن الزوار الأجانب أنفقوا نحو 700 مليون دولار خلال مسابقة كأس القارات 2017.

ولم يتطرق المسح إلى الأموال التي أنفقها المشجعون على تذاكر دخول الملاعب والفنادق، كما لم يتم التطرق إلى عدد الزوار الذين زاروا البلاد خلال الفترة المذكورة.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السياح الأجانب في المدن التي شهدت مباريات المسابقة، ارتفع بنسبة 15 بالمئة، والمحليين بنسبة 20 - 25 بالمئة.