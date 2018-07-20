سباحة.. انطلاق بطولة سامسونغ عبر القارات بمضيق البوسفور الأحد

تنطلق، بعد غد الأحد، في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول التركية، بطولة "سامسونغ للسباحة عبر القارات"، بنسختها الثلاثين بمشاركة 2400 سباحًا يمثلون 55 دولة.

وعقدت "نشا غوندوغان"، الأمينة العامة للجنة الأولمبية التركية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نائب مدير قسم التسويق لشركة "سامسونغ إليكترونيكس"، عن فرعها بتركيا، عمر باريش غوك بينار، ورئيس لجنة المسابقة نهاد أوسطا، و"دوغ وودرينغ" مؤسس منظمة "تحالف إنقاذ المحيطات" غير الربحية التي تعمل على حماية المحيطات، حول المسابقة.

وقال باريش غوك بينار، في المؤتمر، إن سامسونغ تعطي أهمية كبيرة للمساهمة في حياة المجتمع التركي، ودعم المشاريع تضيف قيمة إلى حياة الناس.

وأوضح أن المسابقة الحالية، تعد من أبرز الأنشطة التي تساهم في التعريف عن مدينة إسطنبول.

من جانبه، قال رئيس لجنة المسابقة، نهاد أوسطا، إن 2400 رياضيًا سيشاركون، الأحد، في المسابقة، بينهم 1200 تركيًا ومثلهم أجانب.

وأعرب "دوغ وودرينغ"، مؤسس منظمة "تحالف إنقاذ المحيطات"، عن سعادته من زيارة تركيا.

وأوضح أن المنظمة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة بينها تخليص المحيطات من النفايات البلاستيكية.

وأضاف أن مسابقة سامسونغ للسباحة عبر القارات، تعد من بين أكبر المسابقات في العالم.

وأعرب عن أمله في متابعة مسابقة ممتعة الأحد.

من جانبها، قالت "نشا غوندوغان"، الأمينة العام للجنة الأولمبية التركية، إن التحضيرات للمسابقة ستبدأ اعتبارًا من غدٍ السبت.

وتعد بطولة سامسونغ للسباحة عبر القارات، مسابقة السباحة الوحيدة التي تنظم بين قارتين في العالم، بالتعاون مع شركة سامسونغ، وبتنظيم من اللجنة الأولمبية التركية.