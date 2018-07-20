نيمار يعلن عدم رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي

أعلن البرازيلي نيمار دا سليفا مهاجم فريق كرة القدم بباريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الجمعة، أنه لن يرحل عن صفوف فريقه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، ليغلق جميع التكهنات حول مستقبله وقربه من ريال مدريد الإسباني.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال "لن أرحل، أنا مستمر مع باريس سان جيرمان، لدي تعاقد معهم، انتقلت لسان جيرمان لأهداف معينة، ولتحقيق حلم خاص بي ولا يوجد أي شيء قد تغير".

وأضاف، "لدي علاقة جيدة بمسئولي النادي والجماهير، وقد ارتبطت كثيرًا بهم، لا أعتقد أنه من الممكن ترك ذلك الآن".

وكان نيمار قد انتقل الصيف الماضي لسان جيرمان قادمًا من برشلونة الإسباني بقيمة 222 مليون يورو، وقد ارتبط اسمه بالانتقال لريال مدريد خلال هذا الصيف خاصة بعد انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لليوفينتوس الإيطالي.

وواجه اللاعب العديد من الانتقادات بعد أن فشل في قيادة السامبا البرازيلية في مونديال روسيا الأخير والتي خرج منها من ربع النهائي أمام بلجيكا صاحب المركز الثالث.