أوزيل: لا أغراض سياسية لصورتي مع أردوغان وكنت سألتقطها أياً كانت النتيجة

دافع نجم المنتخب الألماني لكرة القدم، مسعود أوزيل، عن الصورة التي التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليكسر بذلك لأول مرة الصمت الذي التزمه إزاء الانتقادات التي واجهته على خلفية الصورة، وذلك في بيان نشره اليوم الأحد على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وكان أوزيل، المواطن الألماني من أصل تركي، قد التقى بأردوغان في لندن، خلال زيارة الرئيس التركي إلى المملكة المتحدة في أيار/ مايو الماضي، وتعرض لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي على إثر هذا اللقاء لانتقادات لاذعة من قبل الإعلام الألماني، وبات هدفاً لاعتداءات لفظية عنصرية.

وبحسب البيان، فقد شكلت الأسابيع المنصرمة فرصة للاعب للتفكير في أحداث الشهور الأخيرة.

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74