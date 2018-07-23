طرابزون سبور التركي يتعادل مع الدحيل القطري بهدف لكل منهما

تعادل فريق طرابزون سبور التركي، الاثنين، مع نظيره الدحيل القطري بهدف لكل منهما في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الجديد.

بادر الدحيل بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ 42 عبر كريم بوضياف، لكن سرعان ما أدرك التعادل طرابزون سبور بعدها بثلاث دقائق عبر الكولومبي هوغو رودليغا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني من الجانبين دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز فيبورج الدنماركي على مواطنه كجيليروب بخمسة أهداف لهدف.