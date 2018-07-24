بودولسكي لأوزيل: من الرائع أن أكون زميلك في الملعب

قال المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي، تعليقاً على اعتزال زميله من أصل تركي مسعود أوزيل اللعب للمنتخب الألماني: "كان من الرائع أن أكون زميلك في الملعب".

جاء ذلك في منشور له على حسابه بموقع انستغرام أرفقه بعدة صور تجمعه مع أوزيل أثناء احتفالهم بالفوز بكأس العالم عام 2014 في البرازيل، وخلال لعبهم لفريق أرسنال الإنكليزي.

وأضاف بودولسكي قائلًا: "كانت ليلة تاريخية من المستحيل أن ننساها. أبطال العالم دائمًا".

وأردف بالقول: "ربحنا معًا في العديد من المرات، وخسرنا في أخرى، فهذه كرة القدم، وكان من الرائع أن أكون زميلك في اللعب للنادي (الأرسنال) والمنتخب (الألماني)، فقد تقاسمنا لحظات مليئة بالفرح والضحك، وسنقوم بذلك مجددًا".

ودعا بودولسكي زميله أوزيل لأن يكون دائمًا سعيدًا ويحتفظ بروحه الإيجابية.

تجدر الإشارة أن بودولسكي وأوزيل لعبا معًا في صفوف المنتخب الألماني وصفوف نادي أرسنال الإنكليزي.

والأحد، أعلن أوزيل، لاعب "أرسنال" الإنجليزي، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب الدعم من الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده.

فضلا عن معاملته بـ"شكل عنصري"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مايو/ أيار الماضي.