محمد صلاح يزاحم رونالدو وميسي بقائمة أفضل لاعب بالعالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم.

وشهدت القائمة تواجد المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي، بجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وتم اختيار صلاح بعدما فاز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي (البريمرليغ) بالإضافة إلى قيادته لفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فيما فاز ميسي بلقب الدوري الإسباني (الليغا) وكأس الملك.

فيما توّج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية قبل رحيله عن الملكي.

ووفق بيان للفيفا، ضمت القائمة أيضًا البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بلقب الدوري المحلي (البريمرليغ) والمركز الثالث بالمونديال، ومواطنه إيدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي الفائز بكأس الاتحاد المحلي وبرونزية المونديال.

وكذلك الثنائي الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الإسباني الفائز بكأس العالم ولقب "يوروبا ليغ" والحذاء البرونزية بالمونديال، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفائز بجميع الألقاب المحلية مع فريقه دوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة المحلية وأفضل لاعب صاعد بالمونديال ولقب كأس العالم.

كما ضمت القائمة الكرواتي لوكا مودريتش المحترف في ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية والذي قاد منتخب بلاده لوصافة المونديال وأفضل لاعب بالمونديال، وزميله في الملكي، الفرنسي رافائيل فاران الفائز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية.

وأخيرًا، هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي الذي قاد منتخب بلاده للمركز الرابع في المونديال، بالإضافة إلى فوزه بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف بالمونديال.

وخلال الفترة ما بين 24 يوليو/تموز الجاري و10 أغسطس/آب المقبل، سيجرى التصويت على اختيار الأفضل فى العالم من بين المرشحين العشرة بمشاركة قادة المنتخبات الوطنية ومدربيها وممثلين من وسائل إعلام وكذلك الجماهير.

وسيتم الإعلان عن الفائزين على هامش الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاتحاد الدولي بلندن في 24 سبتمبر/أيلول المقبل.