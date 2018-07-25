اختيار هدف الفرنسي بنجامين بافار في مرمى الأرجنتين الأفضل بالمونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، اختيار هدف الفرنسي بينجامين بافار في شباك الأرجنتين كأفضل هدف بكأس العالم التي أقيمت في روسيا بتصويت الجماهير.

ووفقًا لموقع الاتحاد على شبكة الإنترنت، "اختار الجمهور هدف بافار الثاني في مرمى الأرجنتين بثمن نهائي المونديال كأفضل هدف في النسخة الأخيرة للعرس العالمي".

ونجحت فرنسا في الفوز على الأرجنتين بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في ثمن نهائي المونديال.

يذكر أن الاتحاد الدولي طرح عبر موقعه الإلكتروني 18 هدفًا ليتم التصويت عليها من قبل الجمهور، واختيار الأفضل من بينها.

وتوّج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب في النهائي على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.