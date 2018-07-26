الاتحاد الألماني للكرة في مرمى النقد بعد قنبلة أوزيل وغريندل يعترف بخطئه

تحت ضغط الانتقادات التي يتعرض لها على خلفية قضية اعتزال اللاعب مسعود اوزيل، أعرب رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم راينهارد غريندل، اليوم الخميس، عن أسفه لعدم الدفاع عن اللاعب خلال الحملة العنصرية التي تعرض لها إثر التقاطه صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان غريندل نفسه عرضة لانتقادات مباشرة الأحد من اللاعب أوزيل تركي الأصل، تخللها إعلانه اعتزال اللعب دولياً مع المنتخب الألماني ومندداً بمعاملته عنصرياً من قبل الاتحاد الألماني، قائلاً إنه قد تم استغلاله من قبل الاتحاد لتقديمه كبش فداء لفشل الأخير ورئيسه الذي تجلى بالخروج من المونديال.

وأعرب غريندل في بيان عن "أسفه الشديد" لاعتماد "خطاب عنصري" في مقاربة قضية أوزيل مع أردوغان.

وكتب غريندل: "بصفتي رئيساً للاتحاد الألماني، كان ينبغي علي القول بدون غموض ما هو واضح بالنسبة إلي وإلى الاتحاد بأكمله: أن أي شكل من أشكال التحرش العنصري أمر لا يطاق، وغير مقبول، ولا يمكن أن نتحمله".

وكما فعل الاتحاد الألماني، رفض غريندل الاتهامات بممارسة العنصرية التي وجهها إليه مسعود اوزيل. كما انه لم يتقدم بالاعتذار للاعب وسط أرسنال.

وكان اوزيل، 29 عاما، صاحب 23 هدفا مع المنتخب الألماني في 92 مباراة قال: "في نظر غريندل وأنصاره، أنا ألماني عندما نفوز، لكني مهاجر عندما نخسر".

وفي مواجهته دعوات طالبته بالاستقالة، يبدو غريندل في وضع غير مريح، مع دخول كل من ألمانيا وتركيا طرفين متنافسين لاستضافة بطولة أوروبا 2024، المقرر منحها من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في 27 ايلول/ سبتمبر المقبل.

وتبدو ألمانيا أوفر حظا من تركيا للفوز بشرف التنظيم، لكنها أصبحت في موقف حرج بعد اتهام اوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية.