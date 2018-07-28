تركيا تحصد ذهبية وفضية الجودو ببطولة أوروبا للشباب

توجّت التركية "توغجه بدر"، اليوم السبت، بالميدالية الذهبية في منافسات اليوم الأول من بطولة أوروبا للجودو للشباب المقامة في العاصمة الألمانية برلين.

ووفقًا لبيان صادر من الاتحاد المحلي للعبة، "تمكنت توغجه بدر من الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 48 كغم بعد فوزها في النهائي على لاعبة كازاخستان غاليا تينباييفا ببطولة أوروبا".

كما ذكر البيان أن التركية "غمزة صايما"، حصدت الميدالية الفضية بوزن 44 كغم بعد خسارتها في المباراة النهائية من منافستها البلجيكية "لويز بيتيت".

وتقام فعاليات البطولة اليوم وغدًا، بمشاركة 565 رياضيًا من 38 بلدًا حول العالم.