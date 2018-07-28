نادي بشيكطاش يضم المدافع التشيلي روكو والتركي ناير

وقع النادي التركي بشيكطاش عقداً لضم المدافع التشيلي انزو روكو يوم الجمعة، حسبما أعلن النادي على موقعه الإلكتروني.

ولعب روكو، الذي ولد في تشيلي عام 1992 لنادي كاتوليكا يونيفرسايدد التشيلي، وإلتش وإسبانيول الإسبانيين، وكروز آزول المكسيكي.

ونال الدولي التشيلي، 25 عاماً، لقب بطولة كوبا – أمريكا مع منتخب بلاده الوطني في 2016.

وسجل روكو هدفين في 31 مشاركة له في نادي كروز آزول المكسيكي خلال الموسم الماضي.

كما استقبلت الصقور السوداء في صفوفها أيضاً اللاعب التركي أوموت ناير البالغ من العمر 25 عاماً في اتفاق آخر وقعه مع النادي التركي.