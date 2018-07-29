بايرن ميونخ يعلن نيته شراء رودريغيز من ريال مدريد بشكل نهائي

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأحد، أنه سيتم تفعيل بند شراء لاعب كرة القدم الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد الإسباني.

وفي بيان على موقع النادي الإلكتروني، "سيتم تفعيل خيار شراء الكولومبي جيمس رودريغيز بشكل نهائي، من ريال مدريد".

وانتقل رودريغيز إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لموسمين تنتهي الموسم المقبل، حيث تمت الموافقة على رحيله للبافاري بعد تجديد التعاقد مع الملكي حتى 2021.

ومنذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ، شارك رودريغيز في 39 مباراة تمكن من إحراز 8 أهداف وساهم في صناعة 14 هدفًا.