غلاطة سراي التركي يهزم نظيره الإفريقي التونسي بهدف دون رد استعدادا للموسم الجديد

اجتاز فريق غلاطة سراي التركي، مساء أمس السبت، نظيره الإفريقي التونسي بهدف نظيف في مباراة ودية لكرة القدم جمعت بينهما، استعدادًا للموسم الجديد.

وتبادل الفريقان الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إضاعة الفرص خلال شوط المباراة الثاني، إلى أن جاءت الدقيقة الـ 90 لينجح النيجيري هنري أونيكورو في تسجيل هدف الفوز لغلاطة سراي.

وقال مدرب غلاطة سراي، فاتح تريم، في تصريحات إعلامية، من تونس عقب المباراة إن "اللقاء كان جيدًا للاعبين للوقوف على جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة، إلا أن هاجس الإصابات وعدم اكتمال النصاب جعل فريقنا يقدم مستوى متوسطًا".

وأضاف "أهنئ لاعبي الفريقين على المردود الجيد، وتجاوز الضغط العصبي الذي أثرّ على مستوى اللعب في الشوط الأول؛ ليكون الأداء أفضل في الشوط الثاني".

وأوضح أن لاعبي فريقه "خلقوا عددًا من الفرص في شوط المباراة الثاني، قبل أن يحسموا النتيجة في الدقائق الأخيرة، رغم الإرهاق والحرارة العالية".

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز سامبدوريا الإيطالي على مواطنه بارما بثلاثة أهداف لهدف، وتورينو الإيطالي على نيس الفرنسي بهدف دون رد، ورين الفرنسي على إيفرتون الإنجليزي بأربعة أهداف لهدف.

كما فاز آيندهوفن الهولندي على فالنسيا الإسباني بهدفين لهدف، وبالنتيجة ذاتها، تغلب ليون الفرنسي على فولفسبورغ الألماني، بينما تعادل ريال بيتيس الإسباني مع ليل الفرنسي بهدفين لكل منهما، وستراسبورغ الفرنسي مع مواطنه ريمس بثلاثة أهداف لكل منهما.