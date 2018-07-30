لماذا لم يظهر بوجبا بقصة شعر غريبة في كأس العالم؟

كشف الدولي الفرنسي، بول بوجبا، عن سر عدم ظهوره بقصة شعر غريبة، على غير عادته، خلال نهائيات كأس العالم بروسيا، التي تُوج الديوك بلقبها.

وأجاب لاعب مانشستر يونايتد، على بعض أسئلة المتابعين له على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، اليوم الإثنين، حيث يقضي إجازة بعدما شارك في 6 من 7 مباريات لمنتخب بلاده في المونديال، وأحرز هدفا أمام كرواتيا (2-4).

وتعرّض بوجبا لانتقادات بسبب اهتمامه بمظهره وصوره على حسابات التواصل الاجتماعي، خلال الموسم الماضي.

ورد بوجبا على سؤال حول غياب الألوان عن قصّات شعره في المونديال بالقول: "لأني أردت السلام من أجل التركيز فقط على أدائي، وليس على شكلي، ولهذا لن يحصل أحد على أعذار، وسيتم الحكم علي من خلال كرة القدم فقط".

وجاءت هذه الإجابة أيضًا كتأكيد لتصريحات مدرب مانشستر يونايتد، جوزيه مورينيو، بشأن تألّق بوجبا في كأس العالم، حيث قال: "أعتقد أن كأس العالم المكان المثالي للاعب مثله من أجل تقديم أفضل ما لديه".

وأوضح "لماذا؟ لأنها بطولة مغلقة لمدة شهر، حيث يمكنه التفكير فقط في كرة القدم، ويتواجد مع زملائه في المعسكر التدريبي معزولاً عن بقية العالم، يركزون فقط على كرة القدم".

وفي ردّ آخر على سؤال حول كيفية تحويل الأحلام إلى حقيقة، قال بوجبا: "أعمل بجد، تفادى الكارهين، وقم بإحاطة نفسك بأناس يحبّونك".

وبيّن بوجبا مشاعره بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس العالم، والفوز باللقب قائلا: "لم يكن باستطاعتي تصديق ذلك، ثم شكرت الله وركضت لاحتضان زملائي".

وأشار بوجبا، إلى أن ميداليته الذهبية التي حصل عليها خلال تتويج منتخب بلاده باللقب، موجودة حاليا مع والدته.

واختتم: "آمل أن تعيدها إلي بعد انتهاء الإجازة".