محمد صلاح يحقق حلم طفل سوري مقيم في الولايات المتحدة

حقق لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، المحترف في "ليفربول" الإنجليزي، أمنية أحد الأطفال السوريين بمقابلته خلال معسكر الفريق الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، "صلاح حقق أمنية طفل سوري يبلغ من العمر 16 عامًا يدعى عمار حلبي، وأهداه قميصه في ليفربول".

وأضاف: "يحارب الطفل السوري بشجاعة مرض ضمور العضلات، والتقط صلاح صورًا تذكارية معه".

ونشر الموقع عن الطفل السوري قوله: "الجميع يحبون محمد صلاح وأريد أن أكون مثله، إنه شخص عظيم".