بشيكطاش التركي يمطر ضيفه "بي 36 تورشافن" بـ6 أهداف في تصفيات الدوري الأوروبي

انتزع فريق بشيكطاش التركي، اليوم الخميس، بطاقة العبور إلى المرحلة التمهيدية الثالثة المؤهلة لمجموعات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وأمطر بشيكطاش مرمى ضيفه بي 36 تورشافن بطل جزر الفاروه بستة أهداف نظيفة في إياب المرحلة التمهيدية الثانية.

وجاء تأهل بشيكطاش للدور التالي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، بعدما انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضًا بهدفين دون رد.

وأنهى بشيكطاش الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد أحرزهما الكندي سايل لارين و جانر أركين في الدقيقتين 31 و44.

وفي الشوط الثاني، أحرز لارين هدفين في الدقيقتين 61 و79، و أوغوزهان أُوزيعقوب في الدقيقة 74 والبرازيلي فاجنر لوف من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

وأسفرت مباريات أخرى اليوم عن فوز كوبنهاجن الدنماركي على ستجارنان غاردباير الآيسلندي بخماسية نظيفة، و فيتيسه أرنهيم الهولندي على فيتورول كونستانتا الروماني بثلاثة أهداف لهدف، وأتلانتا الإيطالي على إف كي ساراييفو البوسني بثمانية نظيفة، فيما تعادل أستيراس تريبوليس اليوناني مع هيبرنيان الاسكتلندي بهدف لكل منهما.

وبإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، تأهل للدور التالي فرق كوبنهاجن و فيتيسه أرنهيم و هيبرنيان وأتلانتا.