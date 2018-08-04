برشلونة يضم أرتورو فيدال من بايرن ميونيخ

اعلن ناديا برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني توصلهما إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعب الوسط التشيلي الدولي أرتورو فيدال من الثاني إلى الأول من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال النادي الكاتالوني على موقعه الرسمي: "الاتفاق مع أرتورو فيدال تم على المواسم الثلاثة القادمة بشرط تخطي اللاعب للفحص الطبي الذي سيخضع له في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "سيعلم نادي برشلونة الجميع عن موعد وصول اللاعب وبرنامج تقديمه إلى وسائل الإعلام".

وكان نادي بايرن ميونيخ سمح لفيدال بمغادرة تمارين الفريق الجمعة برفقة المدير الرياضي حسن صالح حميديتش لإتمام الصفقة التي ذكرت تقارير صحافية بأنها ستكلف برشلونة 30 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يقدر بتسعة ملايين يورو.

وسيعوض قدوم فيدال رحيل لاعب الوسط البرازيلي باولينيو الذي عاد إلى صفوف غوانغزهو الصيني معارا.

وكان فيدال مرشحا للانتقال إلى إنترميلان الإيطالي لكن يبدو أن برشلونة سارع إلى خطف اللاعب المخضرم الذي يملك خبرة كبيرة في الملاعب الاوروبية منذ انتقاله من كولوكولو الى باير ليفركوزن الالماني (2007-2011) ثم دفاعه عن ألوان يوفنتوس الإيطالي (2011-2015) .

وشكر فيدال النادي البافاري بقوله "شكرا لبايرن ميونيخ ولجميع أنصاره. لقد عشقت تجربتي في ميونيخ وأنا ممتن للنادي لأنه منحني الفرصة لكي أعيش تحديا جديدا في برشلونة".

في المقابل شكر الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينتس رومينيغه لاعبه بقوله "باسم النادي أشكر أرتورو على ثلاث سنوات رائعة. لقد احتفلنا بالعديد من الألقاب في هذه الفترة وهو ساهم بشكل كبير في إحرازها. كان دائما على الموعد في المباريات الهامة واستطعنا الاعتماد عليه دائما".

يذكر ان فيدال خاض 100 مباراة دولية في صفوف منتخب تشيلي وقاده إلى الفوز بكأس الأمم الأميركية الجنوبية (كوبا أميركا مرتين) عامي 2015 و2016.