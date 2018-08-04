ليفربول الإنجليزي يقسو على نظيره نابولي بخمسة أهداف دون رد

اكتسح فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، نظيره نابولي الإيطالي بخمسة أهداف دون رد في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بين الفريقين استعدادًا للموسم الجديد.

دخل ليفربول اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف يربك به المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عن طريق جيمس ميلنر.

وفي الوقت الذي بحث فيه نابولي عن التعادل، كثف لاعبو ليفربول من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة وهو ما تحقق في الدقيقة التاسعة عن طريق الهولندي جيورجينهو فاينالدوم.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح المصري محمد صلاح في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 58.

وأحكم لاعبو ليفربول سيطرتهم على مجريات اللقاء، وتمكن دانيل ستوريدج من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73.

وبعدها بأربع دقائق، نجح الإسباني ألبيرتو مورينو في إحراز الهدف الخامس لليفربول.

وفشلت جميع محاولات نابولي في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، ليخرج ليفربول فائزًا باللقاء.