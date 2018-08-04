ماركو ريوس يرتدي شارة قيادة بروسيا دورتموند في الموسم الجديد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم السبت، ارتداء لاعب كرة القدم ماركو ريوس شارة قيادة الفريق الكروي في الموسم الجديد 2018-2019.

وفي تغريدة على الصفحة الرسمية للنادي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "ماركو ريوس قائدًا للفريق في الموسم الجديد".

ومن جانبه، أعرب ريوس عن سعادته قائلًا "إنه شرف وبطبيعة الحال يجعلني أشعر بالفخر لتمثيل كل من الفريق والنادي، وهذه مهمة مثيرة".

وقال لوسيان فافر المدير الفني، " إنه قرار منطقي ماركو رويس نموذج يحتذى به، ولديه الكثير من الخبرة وهو في دورتموند منذ فترة طويلة لذلك هو اللاعب المناسب لحمل شارة قيادة الفريق".

وسبق لريوس أن ارتدى شارة قيادة بوروسيا دورتموند أكثر من مرة بينها مباريات في الموسم الماضي.

وشارك ريوس في أكثر من 200 مباراة مع دورتموند في مختلف البطولات التي خاضها الفريق، وسجل خلالها 96 هدفًا.