بلدية أكهيصار سبور بطلًا للسوبر التركي للمرة الأولى

توّج فريق بلدية أكهيصار سبور، اليوم الأحد، بلقب كأس السوبر التركي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وتغلب بلدية أكهيصار سبور على غلاطة سراي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

فاجأ بلدية أكهيصار سبور الجماهير بإحراز هدف التقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق الأوكراني يفين سيليزنيوف.

وحاول لاعبو غلاطة سراي إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم بلدية أكهيصار سبور بهدف دون رد.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه أكهيصار سبور عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو غلاطة سراي من هجماتهم في محاولة لتسجيل التعادل.

ومع حلول الدقيقة الـ 79 نجح غلاطة سراي في تسجيل التعادل عن طريق السويسري إرين ديرديوك لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ولم تتغير النتيجة في الشوطين الإضافيين وسط سلسلة من الفرص الضائعة، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح التي حسمها بلدية أكهيصار سبور لصالحه بنتيجة 5-4.

ويعد غلاطة سراي أكثر الفرق تتويجًا بكأس السوبر التركي بإجمالي 15 لقبًا.